Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022

Завершился матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Швеции встречалась со Словакией. Матч состоялся в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум» и завершился победой шведов со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Теодор Нидербах, Альберт Шёберг и Даниэль Юнгман.

Сборная Швеции одержала вторую победу подряд. В своём первом матче команда обыграла сборную России со счётом 6:3. Сборная Словакии потерпела второе поражение кряду. В предыдущем матче команда уступила сборной США со счётом 2:3.

В следующем матче национальная команда Швеции сыграет с США. Матч состоится 30 декабря. Сборная Словакии в этот же день встретится с Россией.