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Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022

Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022
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Завершился матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Швеции встречалась со Словакией. Матч состоялся в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум» и завершился победой шведов со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Теодор Нидербах, Альберт Шёберг и Даниэль Юнгман.

Сборная Швеции одержала вторую победу подряд. В своём первом матче команда обыграла сборную России со счётом 6:3. Сборная Словакии потерпела второе поражение кряду. В предыдущем матче команда уступила сборной США со счётом 2:3.

Турнирная таблица МЧМ-2022

В следующем матче национальная команда Швеции сыграет с США. Матч состоится 30 декабря. Сборная Словакии в этот же день встретится с Россией.

U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 05:30 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 0
Словакия U20
1:0 Нидербах (Эклунд, Гранс) – 06:25' (5x4)   2:0 Шёберг (Нюстрём) – 26:50' (5x5)   3:0 Юнгман (Стенман) – 58:45' (en)
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