Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022
Поделиться
Завершился матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Швеции встречалась со Словакией. Матч состоялся в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум» и завершился победой шведов со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Теодор Нидербах, Альберт Шёберг и Даниэль Юнгман.
Сборная Швеции одержала вторую победу подряд. В своём первом матче команда обыграла сборную России со счётом 6:3. Сборная Словакии потерпела второе поражение кряду. В предыдущем матче команда уступила сборной США со счётом 2:3.
В следующем матче национальная команда Швеции сыграет с США. Матч состоится 30 декабря. Сборная Словакии в этот же день встретится с Россией.
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
08:37
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:51
-
06:49
-
06:05
-
05:49
-
05:33
-
04:54
-
04:45
-
04:39
-
04:30
-
04:14
-
04:08
-
04:06
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:49
-
03:47
-
03:45
-
03:35
-
03:29
-
03:24
-
03:21
-
03:19
-
03:12
-
03:11
-
03:06
-
02:52
-
02:42
-
02:31
-
02:07
Партнерский контент