Главный тренер «Эдмонтона»: Саморукову не хватает только опыта

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт высказался о российском защитнике Дмитрии Саморукове.

«Броберг и Саморуков пока осваиваются. Они крупные ребята, у них немало таланта, но пока ещё «сырого». По Саморукову что-то конкретное можно будет сказать, когда мы увидим его в официальных играх. Броберга мы успели проверить в различных ситуациях, и он хорошо на них отреагировал. Теперь то же предстоит Саморукову. Он был ведущим защитником команды в АХЛ, посмотрим, что он сможет на уровне повыше. Что не хватает Саморукову? Только опыта. Он через многое прошёл, включая травмы в прошлом году в КХЛ, и в этом — во время тренировочного лагеря, где он очень неплохо себя проявил. Саморуков хорошо работает на тренировках, всё, что ему нужно — это играть», — приводит сова Типпетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне Саморуков ещё не провёл ни одного матча в НХЛ.