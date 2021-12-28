Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года

Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, а немцы сенсационно обыграли Чехию в овертайме. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира – 2022 – в подборке «Чемпионата».
1. Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022, одержав свою первую победу на турнире.
2. Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии.
3. Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию на МЧМ-2022.
4. Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022.
5. Сергей Зубов прокомментировал первую победу сборной России на МЧМ-2022.
6. Мичкову осталось забить 3 гола до повторения рекорда Овечкина для 17-летних россиян на МЧМ.
7. Россия — Швейцария: все голы матча молодёжного чемпионата мира — 2022.
8. Дементьев — о первой победе сборной России на МЧМ: результат мог быть совершенно иным.
9. Фантастический финт 17-летнего Мичкова в матче МЧМ-2022 со Швейцарией. Видео.
10. Главный тренер Швейцарии прокомментировал поражение от сборной России на МЧМ-2022.
- 28 декабря 2021
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:51
-
06:49
-
06:05
-
05:49
-
05:33
-
04:54
-
04:45
-
04:39
-
04:30
-
04:14
-
04:08
-
04:06
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:49
-
03:47
-
03:45
-
03:35
-
03:29
-
03:24
-
03:21