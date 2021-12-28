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Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года

Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года
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Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, а немцы сенсационно обыграли Чехию в овертайме. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира – 2022 – в подборке «Чемпионата».

1. Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022, одержав свою первую победу на турнире.

2. Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии.

3. Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию на МЧМ-2022.

4. Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022.

5. Сергей Зубов прокомментировал первую победу сборной России на МЧМ-2022.

6. Мичкову осталось забить 3 гола до повторения рекорда Овечкина для 17-летних россиян на МЧМ.

7. Россия — Швейцария: все голы матча молодёжного чемпионата мира — 2022.

8. Дементьев — о первой победе сборной России на МЧМ: результат мог быть совершенно иным.

9. Фантастический финт 17-летнего Мичкова в матче МЧМ-2022 со Швейцарией. Видео.

10. Главный тренер Швейцарии прокомментировал поражение от сборной России на МЧМ-2022.

Есть первая победа России на МЧМ! Мичков снова забил и идёт по графику 17-летнего Овечкина Есть первая победа России на МЧМ! Мичков снова забил и идёт по графику 17-летнего Овечкина
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