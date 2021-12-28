Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года

Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, а немцы сенсационно обыграли Чехию в овертайме. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира – 2022 – в подборке «Чемпионата».

1. Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022, одержав свою первую победу на турнире.



2. Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии.



3. Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию на МЧМ-2022.



4. Сборная Швеции обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022.



5. Сергей Зубов прокомментировал первую победу сборной России на МЧМ-2022.



6. Мичкову осталось забить 3 гола до повторения рекорда Овечкина для 17-летних россиян на МЧМ.



7. Россия — Швейцария: все голы матча молодёжного чемпионата мира — 2022.



8. Дементьев — о первой победе сборной России на МЧМ: результат мог быть совершенно иным.



9. Фантастический финт 17-летнего Мичкова в матче МЧМ-2022 со Швейцарией. Видео.



10. Главный тренер Швейцарии прокомментировал поражение от сборной России на МЧМ-2022.