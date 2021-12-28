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Вестерлунд: если «Салават» с «Ак Барсом» сыграют в этом сезоне в плей-офф, то Уфа победит

Вестерлунд: если «Салават» с «Ак Барсом» сыграют в этом сезоне в плей-офф, то Уфа победит
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Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился мнением об игре уфимского клуба, а также об итогах возможной серии плей-офф с «Ак Барсом».

«Сейчас, глядя со стороны, могу сказать, что структура в «Салавате» и методы управления изменились? Не знаю многого о менеджменте «Салавата». Но я разговаривал с Томи Лямся и знаю, что происходит именно на льду. И смотрится это хорошо, как мне кажется. Команда движется в правильном направлении.

Ситуация с Лямся показала, что в «Салавате» стали больше доверять тренерам? Ему в прошлом сезоне ещё по ходу регулярного чемпионата предложили новый контракт? Да, конечно. Это был сигнал для тренера. Построение команды – это долгий процесс.

Нельзя оценить успешность работы за короткий срок. Думаю, что руководство клуба это поняло. Лямся – хороший тренер.

Из-за чего «Салават» провалился в прошлом плей-офф и не смог выиграть ни одной игры у «Ак Барса»? «Зелёное дерби» – важнейшее противостояние для Казани и Уфы. Не могу сказать, что случилось в прошлом сезоне с «Салаватом». «Ак Барс» был очень силён. Но в этом сезоне «Салават» играет лучше «Ак Барса». Если в этом сезоне команды вновь столкнутся в плей-офф, то Уфа победит», – цитирует Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».

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