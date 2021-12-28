Барков близок к возвращению в состав «Флориды». Он пропустил 12 из 13 последних игр клуба

Капитан и нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков в скором времени вернётся в состав команды для участия в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.



«Он хорошо выглядел. Думаю, он готов. Хорошо, что у него была возможность провести пару тренировок. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра, тогда и примем решение. Барков может пропустить и два года, но он настолько талантлив, что такая пауза никак не скажется на его игре», – заявил тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт.



Отметим, что Барков пропустил 12 из 13 последних матчей команды. В понедельник нападающий провёл тренировку без ограничений.



В ноябре он травмировал колено в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1) после приёма от защитника Скотта Мейфилда, а в первом же матче после возвращения получил повреждение верхней части тела, пропустив четыре встречи перед рождественским перерывом.



Всего в текущем регулярном чемпионате Барков провёл 16 матчей, набрав 18 (10+8) очков при общей полезности «+13».