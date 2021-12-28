Мичков — на первом месте в снайперской гонке на МЧМ-2022, разделяя его с двумя хоккеистами

В Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) продолжается молодёжный чемпионат мира 2022 года по хоккею.
Сборная России сегодня ночью одержала победу в своём втором матче на турнире, обыграв команду Швейцарии со счётом 4:2. Одним из авторов заброшенной шайбы стал 17-летний форвард Матвей Мичков.
Нападающий российской команды имеет в своём активе три заброшенных шайбы на текущем МЧМ-2022 после двух проведённых встреч. Он делит первое место в списке снайперов с защитником сборной Канады Оуэном Пауэром и нападающим сборной Финляндии Самуэлем Хелениусом.
Сборная России выступает на турнире в группе В, где также находятся команды Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со словаками. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 по московскому времени.
- 28 декабря 2021
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