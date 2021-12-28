«Североамериканский снобизм, смешанный с жадностью». Чернышенко — об отказе НХЛ от ОИ-2022

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года.



«Я считаю, что это ошибка НХЛ, то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования. Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да ещё и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов.



Но раз не договорились, то не договорились, будем выигрывать в тех условиях, которые есть», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».



Напомним, Национальная хоккейная лига ранее официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков совместно обсуждали вопрос выступления хоккеистов на Олимпиаде в Пекине 2022 года.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.