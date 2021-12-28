Кожевников: Россия создаёт моменты, но реализации нет. А Мичков — талант, его надо беречь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России в матче молодёжного чемпионата мира 2022 года со Швейцарией (4:2).
«Здорово сыграли со Швейцарией. Конечно, надо ответственнее к моментам относиться, а то создаём, но в завершении не получается. Что касается вратаря, то сыграл он хорошо. Но уверенности нет ни в одном ни во втором. Вратарская позиция и была такой — ни шатко ни валко. Почему на Аскарова так понадеялись… понятно, перспективный, третий чемпионат, но что-то у него не получается.
Позиционные атаки неплохие у нас, реализации нет. Создаём моменты, разыгрываем, надо завершать же. Что касается Мичкова, то он талант, надо беречь, лишь бы травм не было», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 декабря 2021
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