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Словакия почти в 2 раза перебросала Швецию в матче МЧМ-2022. Следующий соперник — Россия

Словакия почти в 2 раза перебросала Швецию в матче МЧМ-2022. Следующий соперник — Россия
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Сборная Швеции одержала победу в матче с командой Словакии в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года со счётом 3:0. Встреча прошла в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум».

Сборная Словакии оказалась лучше по количеству бросков в створ ворот — 48 против 27 у шведов. Также команды были равны по проценту выигранных вбрасываний — 30 на 30 (50%).

Напомним, в следующем матче на турнире сборная Словакии сыграет с российской командой. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря, в Ред-Дире. Начало — в 0:30 мск. Сборная Швеции в этот же день сыграет с командой США. Стартовое вбрасывание — в 5:30 мск.

В группе В МЧМ-2022, где выступают все команды, лидером является Швеция, набравшая шесть очков после двух матчей. Следом идут США и Россия, имеющие в своём активе по три балла, а также одну и две проведённых встречи соответственно.

Календарь МЧМ-2022
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