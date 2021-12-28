Макдэвид: если ОИ-2022 не перенесут, нужно найти способ провести турнир с лучшими игроками

Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о решении Национальной хоккейной лиги отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Летнюю Олимпиаду перенесли на год, может быть, это повторится и сейчас. Если этого не произойдёт, нам нужно будет найти способ провести турнир с участием всех лучших хоккеистов в какой-то момент.
Мы не можем обходиться без такого турнира шесть, семь или восемь лет. Я бы хотел, чтобы в этом плане что-то произошло, если Олимпиаду не перенесут», – цитирует Макдэвида в «Твиттере» журналист Тони Брар.
Напомним, Национальная хоккейная лига ранее официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
- 28 декабря 2021
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