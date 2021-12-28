«Сибирь» подписала новый контракт с голкипером Красоткиным
Поделиться
Новосибирская «Сибирь» в твиттер-аккаунте объявила о продлении контракта с голкипером Антоном Красоткиным.
Отмечается, что новое соглашение с 24-летним вратарём заключено до 30 апреля 2024 года.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Красоткин провёл 16 матчей, в которых сумел отразить 93,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,10.
Голкипер выступает за «Сибирь» с 2020 года. Ранее Красоткин играл в КХЛ за «Локомотив», «Ладу» и «Адмирал». Всего на его счету 120 матчей в лиге, в которых он отразил 91,9% бросков, имея в среднем 2,57 пропущенных шайб за игру.
«Сибирь» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 43 матчей.
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
12:49
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:51
-
06:49
-
06:05
-
05:49
-
05:33
-
04:54
-
04:45
-
04:39
-
04:30
Партнерский контент