«Сибирь» подписала новый контракт с голкипером Красоткиным

Новосибирская «Сибирь» в твиттер-аккаунте объявила о продлении контракта с голкипером Антоном Красоткиным.



Отмечается, что новое соглашение с 24-летним вратарём заключено до 30 апреля 2024 года.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Красоткин провёл 16 матчей, в которых сумел отразить 93,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,10.



Голкипер выступает за «Сибирь» с 2020 года. Ранее Красоткин играл в КХЛ за «Локомотив», «Ладу» и «Адмирал». Всего на его счету 120 матчей в лиге, в которых он отразил 91,9% бросков, имея в среднем 2,57 пропущенных шайб за игру.



«Сибирь» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 43 матчей.