Защитник «Сибири» Мёрфи пропустит Матч звёзд КХЛ — 2022. Его заменит Алекс Грант

В составе одной из команд предстоящего Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги 2022 года произошла замена.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, вместо получившего травму защитника «Сибири» Тревора Мёрфи за «Северную Америку» сыграет Алекс Грант из «Йокерита».



Грант уже принимал участие в Матче звёзд КХЛ — в 2019 году, в Казани. Тогда он заменял выбывшего, также из-за травмы, Сами Леписто.



Напомним, Матч звёзд КХЛ 2022 года пройдёт в Челябинске 15 и 16 января 2022 года. Теперь вместо выбора игроков по дивизионам болельщики определили одного вратаря, одного защитника и двух нападающих (матчи 3х3) по принадлежности к географическим регионам. В команду «России» попали только россияне, в коллектив «Северной Америки» – хоккеисты из США и Канады, в состав «Скандинавии» – представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду «Евразии» – все остальные.

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