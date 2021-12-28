Г. Орлов: вы не видите, как неуверенно играют и первая, и молодёжная сборные России?

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал предстоящий хоккейный турнир на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай), а также оценил игру главной и молодёжной сборных России.



«Сильного хоккейного турнира на Олимпиаде в этот раз точно не будет. Сейчас все думают: «Ну теперь-то мы возьмём золотые медали, ведь игроков из НХЛ не будет». Ребята, а вы не видите, как наши неуверенно играют?



Это и к первой команде относится, а молодёжная на старте проиграла шведам — 3:6. Ещё и Жамнова поставили главным тренером — это эксперимент, он ни одного дня не был тренером до назначения в сборной. Поэтому нам трудно будет. Конечно, жаль, что НХЛ не даёт игроков. Но одно дело, если бы мы играли при звёздах НХЛ и не победили. Это бы сошло. А если сейчас не выиграем, ох, я ожидаю горячую дискуссию», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.