Чернышенко: уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать на Олимпиаде-2022
Поделиться
Вице-премьер РФ, бывший президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Главная медаль Олимпиады – это хоккейная медаль. Каждый раз идёт торговля такая, перед Сочи у НХЛ не осталось аргументов. Сейчас они прикрываются коронавирусом и здоровьем спортсменов, принимая коммерческое решение.
Наша команда должна выигрывать в любых условиях, неприезд НХЛ изменит игровой ландшафт Олимпиады. Уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать в Пекине», – приводят слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
16:27
-
15:35
-
15:16
-
14:41
-
14:10
-
13:34
-
13:21
-
12:49
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:51
-
06:49
Партнерский контент