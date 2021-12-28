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Чернышенко: уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать на Олимпиаде-2022

Чернышенко: уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать на Олимпиаде-2022
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Вице-премьер РФ, бывший президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Главная медаль Олимпиады – это хоккейная медаль. Каждый раз идёт торговля такая, перед Сочи у НХЛ не осталось аргументов. Сейчас они прикрываются коронавирусом и здоровьем спортсменов, принимая коммерческое решение.

Наша команда должна выигрывать в любых условиях, неприезд НХЛ изменит игровой ландшафт Олимпиады. Уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать в Пекине», – приводят слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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