Чернышенко: уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать на Олимпиаде-2022

Вице-премьер РФ, бывший президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Главная медаль Олимпиады – это хоккейная медаль. Каждый раз идёт торговля такая, перед Сочи у НХЛ не осталось аргументов. Сейчас они прикрываются коронавирусом и здоровьем спортсменов, принимая коммерческое решение.



Наша команда должна выигрывать в любых условиях, неприезд НХЛ изменит игровой ландшафт Олимпиады. Уверен, что «Красная машина» будет достойно выступать в Пекине», – приводят слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.