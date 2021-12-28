«Ак Барс» объявил состав на последний матч 2021 года. Казанцы сыграют с «Автомобилистом»

Сегодня, 28 декабря, «Ак Барс» вылетел в Екатеринбург, где завтра, 29 декабря, сыграет с местным «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте казанской команды. Эта встреча станет последней для клуба в 2021 году.



Тренерский штаб взял на выезд 26 игроков: трёх голкиперов, восемь защитников и 15 нападающих.



Вратари: Тимур Билялов, Игорь Бобков, Илья Голубев.



Защитники: Кирилл Адамчук, Марк Барберио, Джейсон Демерс, Даниил Журавлёв, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель.



Нападающие: Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Александр Квартальнов, Николай Коваленко, Пер Линдхольм, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил, Эрик Фер.