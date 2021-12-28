Кожевников — о Мичкове на Олимпиаде-2022: почему нет? Матвею хватает хоккейной наглости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова сыграть на Олимпиаде-2022. В двух матчах МЧМ-2022 на счету 17-летнего игрока три заброшенные шайбы.



«Олимпиада для Мичкова? А почему нет? Раньше при Викторе Тихонове и Анатолии Тарасове всегда брали игрока из молодёжки на крупный турнир. Рост небольшой, но он не имеет такого значения в данном моменте. Вспомните, как на прошлой Олимпиаде у нас играл другой невысокий парень — Кирилл Капризов. Как он сейчас играет в НХЛ?



Матвей умеет обыгрывать, ему хватает хоккейной наглости лезть на ворота. Это сейчас ценится и не каждому дано», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».