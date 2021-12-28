Алексей Кудашов рассказал, когда Андре Петерссон сможет сыграть за московское «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов перед матчем с ЦСКА поделился мыслями о встрече и рассказал, когда новичок команды, нападающий Андре Петерссон сможет выйти на лёд.
«Уже четвёртое дерби с ЦСКА в текущей регулярке? Да, мы друг друга хорошо знаем, но каждая встреча имеет свой собственный сценарий. Думаю, что и эта тоже будет особенной. Готовы ли к тому, что в матче опять случится овертайм? Думали, планы в голове есть.
Когда ожидать Андре Петерссона на льду? Не раньше восьмого-десятого января», — приводит слова Кудашова официальный телеграм-канал динамовцев.
Напомним, вчера, 27 декабря, шведский нападающий Андре Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2021/2022.
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