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«Торпедо» продлило контракт с лучшим снайпером клуба в текущем сезоне КХЛ

«Торпедо» продлило контракт с лучшим снайпером клуба в текущем сезоне КХЛ
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Американский нападающий Кенни Агостино подписал новый контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Отмечается, что американец заключил соглашение до конца сезона-2022/2023.

29-летний форвард проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Он принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 результативных передач, суммарно набрав 37 очков при показателе полезности «+9». Агостино является лучшим снайпером «Торпедо» в текущем чемпионате, а также занимает второе место в списке бомбардиров команды, уступая только российскому нападающему Дамиру Жафярову. Кроме того, он имеет лучший показатель полезности среди нападающих нижегородцев.

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