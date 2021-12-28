Медведев — о И. Морозове: вызов в сборную ещё не гарантирует место в основном составе СКА
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Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об обмене нападающего Ивана Морозова в «Сочи».
«В СКА очень сильная конкуренция среди молодых игроков, и вызов в сборную ещё не гарантирует место в основном составе команды. Поэтому Морозов получит больше игрового времени. Он немало времени проводил на льду в Высшей хоккейной лиге, доказывая своё мастерство. Надеюсь, что он останется на виду у тренеров сборной», — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, в текущем сезоне 21-летний Морозов набрал 8 (4+4) очков в 17 матчах регулярного чемпионата, но не попадал в состав СКА с 29 ноября. Всё это время Морозов выступал в ВХЛ за «СКА-Неву», успев при этом сыграть за сборную России на Кубке Первого канала.
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