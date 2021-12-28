«Теперь стыдно проигрывать». Глава Башкортостана — о словах Путина про «Салават»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина, который назвал уфимский «Салават Юлаев» «отличной командой». Напомним, журналистка телеканала БСТ Гульназ Хайбуллина задала вопросы главе государства, которые касались празднования 450-летия Уфы и возможности проведения в городе чемпионата мира по хоккею.

«Если сегодня увижу, мне хотелось бы Гульназ обнять и сказать, что она большая молодец. Спасибо огромное. Самое главное, если бы все мы так любили нашу республику, всем было бы здорово. Замечательный вопрос. В команде «Салават Юлаев» теперь такие разговоры, что после оценки президента стыдно проигрывать», — приводит слова Хабирова Bash News.