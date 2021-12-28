Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.
Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.
Напомним, 27 декабря в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центрум» завершилась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой сборная США встречалась со сборной Словакии. Хозяева победили со счётом 3:2.
28 декабря в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.
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