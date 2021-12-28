«Йокерит» разгромил «Куньлунь», забросив семь шайб. Йенсен оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 7:1 (1:0, 4:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 3-й минуте Филип Хольм с передачи Марко Анттилы вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Никлас Йенсен реализовал численное большинство. На 28-й минуте Теэму Турунен забросил третью шайбу. На 35-й минуте Итан Верек с передачи Алекса Рича отыграл один гол. До конца второго периода финская команда отличилась ещё дважды усилиями Филипа Хольм и Калле Коссилы. На 44-й минуте Никлас Йенсен оформил дубль. В конце матча он оформил хет-трик.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 28 декабря в Мытищах сыграет со СКА. «Йокерит» 30 января в Москве встретится с ЦСКА.
- 28 декабря 2021
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