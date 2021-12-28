Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокерит» разгромил «Куньлунь», забросив семь шайб. Йенсен оформил хет-трик

«Йокерит» разгромил «Куньлунь», забросив семь шайб. Йенсен оформил хет-трик
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 7:1 (1:0, 4:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хольм (Анттила) – 02:19' (5x5)   2:0 Йенсен (Шрёдер, Хольм) – 23:41' (5x4)   3:0 Турунен (Грант, Хянникяйнен) – 27:59' (5x5)   3:1 Верек (Рич) – 34:30' (5x5)   4:1 Хольм – 35:41' (5x5)   5:1 Коссила (Йоэнсуу) – 38:22' (5x5)   6:1 Йенсен (Хольм) – 43:02' (5x5)   7:1 Йенсен (Хольм) – 59:00' (5x5)

На 3-й минуте Филип Хольм с передачи Марко Анттилы вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Никлас Йенсен реализовал численное большинство. На 28-й минуте Теэму Турунен забросил третью шайбу. На 35-й минуте Итан Верек с передачи Алекса Рича отыграл один гол. До конца второго периода финская команда отличилась ещё дважды усилиями Филипа Хольм и Калле Коссилы. На 44-й минуте Никлас Йенсен оформил дубль. В конце матча он оформил хет-трик.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 28 декабря в Мытищах сыграет со СКА. «Йокерит» 30 января в Москве встретится с ЦСКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021