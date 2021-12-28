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Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу в дерби с ЦСКА

Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу в дерби с ЦСКА
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Дальбек (Нордстрём, Диц) – 26:21' (4x4)   1:1 Линдберг (Войнов, Шипачёв) – 31:28' (5x4)   2:1 Григоренко (Нордстрём, Карнаухов) – 37:45' (5x5)   3:1 Соркин (Плотников, Валльмарк) – 49:36' (5x5)   3:2 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 51:51' (5x4)   3:3 Линдберг (Галиев, Шипачёв) – 54:22' (5x4)   3:4 Педан (О'Делл, Зайцев) – 57:27' (5x5)

На 27-й минуте Клас Дальбек вывел армейцев вперёд. На 32-й минуте Оскар Линдберг, реализовав большинство, сравнял счёт. На 38-й минуте Михаил Григоренко вновь вывел ЦСКА вперёд. На 50-й минуте Максим Соркин забросил третью шайбу в ворота бело-голубых. На 52-й минуте Станислав Галиев отыграл один гол. На 55-й минуте Оскар Линдберг сравнял счёт. На 58-й минуте Андрей Педан вывел «Динамо» вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Череповце сыграет с «Северсталью». ЦСКА в Москве встретится с «Йокеритом». Оба матча пройдут 30 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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