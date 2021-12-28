Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу в дерби с ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 27-й минуте Клас Дальбек вывел армейцев вперёд. На 32-й минуте Оскар Линдберг, реализовав большинство, сравнял счёт. На 38-й минуте Михаил Григоренко вновь вывел ЦСКА вперёд. На 50-й минуте Максим Соркин забросил третью шайбу в ворота бело-голубых. На 52-й минуте Станислав Галиев отыграл один гол. На 55-й минуте Оскар Линдберг сравнял счёт. На 58-й минуте Андрей Педан вывел «Динамо» вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Череповце сыграет с «Северсталью». ЦСКА в Москве встретится с «Йокеритом». Оба матча пройдут 30 декабря.
- 28 декабря 2021
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