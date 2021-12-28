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Турнирное положение в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022

Турнирное положение в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
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Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Теперь турнирное положение в группе B выглядит следующим образом:

Турнирная таблица МЧМ-2022
КомандаИгрРазница шайбОчки
1Швеция U2029:36
2Россия U2027:83
3Швейцария U2023:43
4США U2023:33
5Словакия U2022:60

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Встреча пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – в 00:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч США — Швейцария будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

Напомним, 27 декабря в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центрум» завершилась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой сборная США встречалась со сборной Словакии. Хозяева победили со счётом 3:2.

28 декабря в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

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