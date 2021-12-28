Как проблемы американцев на МЧМ-2022 отразятся на сборной России? Все возможные расклады

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.
Турнирное положение в группе B выглядит следующим образом: 1. Швеция (2 матча — 6 очков); 2. Россия (2 — 3); 3. Швейцария (2 — 3); 4. США (2 — 3); 5. Словакия (2 — 0).
Расклады, при которых Россия выходит из группы
Если сборной США присудят технические поражения во всех оставшихся встречах группового этапа, либо она просто потерпит два поражения, тогда команда сможет выйти в плей-офф, только при том условии, что сборная Словакии (уже сыгравшая с американцами и потерпевшая поражение) не наберёт четырёх очков в оставшихся двух матчах — с Россией и Швейцарией. Если словакам удастся набрать четыре балла, тогда они смогут выйти в плей-офф, оставив США за бортом соревнований, так как Швейцария опередит США за счёт технической победы в очном матче.
Если у Словакии и США будет по три очка, то в этом случае выше окажется США за счёт победы в личной встрече. Сборная России в этом случае точно выйдет из группы, так как наберёт минимум шесть очков с учётом технического успеха в матче с США. Наконец, если Словакия наберёт три очка, а Швейцария очков больше не наберёт, тогда команды, которые выйдут в плей-офф, будут определяться по разнице шайб, заброшенных в треугольнике между собой.
Расклад, при котором Россия не выходит из группы
Из-за «победы» Швейцарии для нашей сборной есть негативное последствие. Если команда Сергея Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут очки в матче со словаками, российской молодёжке нельзя будет уступать американцам — иначе она вообще вылетит с МЧМ. До ситуации с COVID у действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф сборной России было практически обеспечено.
- 28 декабря 2021
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