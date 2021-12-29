«Добро пожаловать в Канаду». Бывший хоккеист НХЛ — о «технаре» сборной США на МЧМ-2022

Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Невозможно, что происходит? Обязательный карантин из-за положительного результата теста двух игроков?» — говорится в сообщении.

Бывший хоккеист НХЛ Карло Колайаково ответил на этот твит журналиста.

«Добро пожаловать в Канаду», — написал экс-игрок.

Напомним, матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.