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Миллер о сборной США: из-за такого ИИХФ решила, что в этом году никто не покинет элиту МЧМ

Миллер о сборной США: из-за такого ИИХФ решила, что в этом году никто не покинет элиту МЧМ
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Известный североамериканский журналист Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Вот поэтому ИИХФ решила, что в этом году никто не вылетит из элиты МЧМ. Решили, что было бы несправедливо убирать команду из элиты на основе серии технических поражений в случае, если в команде начнётся вспышка коронавируса, и ей придётся засчитывать технические поражения во всех оставшихся матчах», — говорится в сообщении.

Напомним, матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

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