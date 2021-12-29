Фанат менял шоколадку на клюшку, динамовцы праздновали победу. Фото с ЦСКА — «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
Главный тренер ЦСКА Cергей Фёдоров поделился мнением о судействе в матче с «Динамо» (3:4).
«Интересная игра. Думаю, что нашим болельщикам она понравилась. Если серьёзно, то не знаю… Может, мы не знаем каких-то судейских правил? Как там всё это происходило… Надо будет посмотреть видео, может, надо будет провести какие-то консультации с судейским корпусом. Посмотреть, что мы упустили, что мы знаем, а что не знаем.
Мы выровняли игру во втором периоде, потом повели со счётом 3:1, но удаления не дали нам возможности продолжить ту игру, которую мы хотели», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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