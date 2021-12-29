Владимир Тарасенко рассказал, как подготовиться к «Зимней классике»

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на вопрос, как подготовиться «Зимней классике».
«Для меня нет особой разницы между большим шоу-матчем и любой другой игрой, но, конечно, будет круто сыграть на открытом воздухе в Миннесоте. Матчи под открытым небом всегда проходят весело, особенно когда играешь дома. Главное, не пить много воды, потому что тогда будешь больше потеть. Конечно, стоит надеть побольше одежды под форму. Вообще в детстве мне часто приходилось кататься в подобных условиях, так что нет ничего страшного в том, чтобы иногда вспоминать те времена… У меня были тренировки на улице зимой в 7:30 утра, так что для меня всё будет знакомо», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
2 января в Миннеаполисе «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд», начало — 03:00 мск
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