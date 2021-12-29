Канадцы забросили 4 шайбы за первые 5 с половиной минут третьего периода матча с Австрией

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встречается со сборной Канады.
Канадцы забросили 4 шайбы за первые 5 с половиной минут третьего периода. На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 11:1 в пользу сборной Канады. Эти четыре быстрые шайбы забросили Коул Перрфетти (на 41-й минуте), Коннор Бедард (43) и Мэйсон Мактавиш после оформил дубль.
Напомним, в своём первом матче национальная команда Австрии разгромно проиграла сборной Финляндии со счётом 1:7. Сборная Канады, в свою очередь, крупно обыграла национальную команду Чехии со счётом 6:3.
МЧМ-2022 проходит с 26 декабря по 6 января. Десять национальных команд поделены на две группы.
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