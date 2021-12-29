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Александр Барабанов забросил четвёртую шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»

Александр Барабанов забросил четвёртую шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»
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В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Аризону Койотс». Встреча проходит в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

На момент написания новости идёт первый период, счёт в матче ничейный – 2:2.

Российский нападающий Александр Барабанов забросил свою четвёртую шайбу в сезоне. Именно он открыл счёт в матче. Ассистировали россиянину канадец Логан Кутюр и швейцарец Тимо Майер.

В текущем сезоне у Барабанова 26 сыгранных матчей, в которых он отметился 4 заброшенными шайбами и 12 голевыми передачами. Коэффициент полезности у форварда – «-4».

Всего в НХЛ нападающий провёл 48 игр, в которых 7 раз смог забить и 17 раз отдать пас на гол.

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