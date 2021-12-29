«Можно сказать, не наш день». Назаров о матче с «Трактором»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился эмоциями после матча Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (2:4).



«Поблагодарил ребят за то, что старались и бились сегодня до конца. С такой командой пропустили четыре гола, два из них в свои ворота забили. Можно сказать, не наш день, нужно проанализировать, подумать и готовиться к следующей игре. Очень интенсивная игра была, ребята старались, но иногда одного старания мало, нужно что-то дополнительно», – цитирует Назарова официальный сайт «Сочи».

На 1-й минуте Никита Точицкий с передачи Дмитрия Завгороднего вывел сочинцев вперёд. На 7-й минуте Кирилл Капустин сравнял счёт. На 18-й минуте Теэму Пулккинен реализовал большинство. За шесть секунд до конца периода Томаш Гика увеличил преимущество челябинцев. На 37-й минуте Василий Глотов отыграл один гол. На 50-й минуте Андрей Стась забросил шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Сочи» дома встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 30 декабря.