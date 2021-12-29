Результаты матчей третьего дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022

В ночь с 28 на 29 декабря состоялся третий игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. На эту ночь было запланировано два матча, но состоялся лишь один из них.



Швейцария — США — 1:0 (т)

Сборной США было засчитано техническое поражение в матче со Швейцарией. Это произошло всего лишь из-за двух игроков команды, получивших положительные тесты на коронавирус.

Австрия — Канада — 2:11

Канадцы одержали вторую победу на МЧМ-2022, уничтожив сборную Австрии. Особый вклад в этот успех внёс Коннор Бедард, оформивший покер.

В группе А лидирует сборная Канады, набравшая шесть баллов после двух встреч. Столько же набрала и Финляндия, проведшая такое же количество матчей. На третьем месте расположилась Германия, в её активе два очка после двух матчей.



В группе В на первом месте находится Швеция, набравшая шесть баллов в двух встречах. Вторую строчку занимает сборная России с двумя очками после двух матчей. Далее — Швейцария и США, набравшие по три балла после двух встреч соответственно.