Результаты матчей третьего дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022

В ночь с 28 на 29 декабря состоялся третий игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. На эту ночь было запланировано два матча, но состоялся лишь один из них.
Швейцария — США — 1:0 (т)
Сборной США было засчитано техническое поражение в матче со Швейцарией. Это произошло всего лишь из-за двух игроков команды, получивших положительные тесты на коронавирус.
Австрия — Канада — 2:11
Канадцы одержали вторую победу на МЧМ-2022, уничтожив сборную Австрии. Особый вклад в этот успех внёс Коннор Бедард, оформивший покер.
В группе А лидирует сборная Канады, набравшая шесть баллов после двух встреч. Столько же набрала и Финляндия, проведшая такое же количество матчей. На третьем месте расположилась Германия, в её активе два очка после двух матчей.
В группе В на первом месте находится Швеция, набравшая шесть баллов в двух встречах. Вторую строчку занимает сборная России с двумя очками после двух матчей. Далее — Швейцария и США, набравшие по три балла после двух встреч соответственно.
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