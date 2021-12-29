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Результаты матчей третьего дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты матчей третьего дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022
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В ночь с 28 на 29 декабря состоялся третий игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. На эту ночь было запланировано два матча, но состоялся лишь один из них.

Швейцария — США — 1:0 (т)

U20 ЧМ-2022. Группа B
29 декабря 2021, среда. 00:30 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 0
Т
США U20

Сборной США было засчитано техническое поражение в матче со Швейцарией. Это произошло всего лишь из-за двух игроков команды, получивших положительные тесты на коронавирус.

Австрия — Канада — 2:11

U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Австрия U20
Окончен
2 : 11
Канада U20
0:1 Джонсон (Перфетти, Пауэр) – 05:08' (5x4)   0:2 Кормье (Гюнтер, Грейг) – 06:03' (5x5)   0:3 Стэнковен (Мактавиш, Сили) – 08:22' (5x5)   0:4 Бедард (Нейборс, Райт) – 15:02' (5x4)   0:5 Бедард (Денуайе, Кайлли) – 16:13' (5x5)   0:6 Бедард (Денуайе) – 26:13' (5x5)   1:6 Нечесаны (Рорер) – 39:29' (5x5)   1:7 Перфетти (Бурк) – 40:27' (5x5)   1:8 Бедард (Кайлли, Денуайе) – 42:34' (5x5)   1:9 Мактавиш (Гюнтер, Гуле) – 44:44' (5x5)   1:10 Мактавиш (Сили, Пауэр) – 45:31' (5x5)   1:11 Бурк (Перфетти) – 46:47' (5x5)   2:11 Бём (Валльнер, Райнбахер) – 52:20' (5x4)

Канадцы одержали вторую победу на МЧМ-2022, уничтожив сборную Австрии. Особый вклад в этот успех внёс Коннор Бедард, оформивший покер.

В группе А лидирует сборная Канады, набравшая шесть баллов после двух встреч. Столько же набрала и Финляндия, проведшая такое же количество матчей. На третьем месте расположилась Германия, в её активе два очка после двух матчей.

В группе В на первом месте находится Швеция, набравшая шесть баллов в двух встречах. Вторую строчку занимает сборная России с двумя очками после двух матчей. Далее — Швейцария и США, набравшие по три балла после двух встреч соответственно.

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