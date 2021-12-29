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«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Аризону» в матче-триллере с 15 голами

«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Аризону» в матче-триллере с 15 голами
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На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в городе Сан-Хосе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризону Койотс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 8:7 (2:0).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Барабанов, Ник Бонино, Радим Шимек, Джеффри Вьель, Тимо Майер, Томаш Гертл и Логан Кутюр. За «Аризону» забили Лоусон Круз (2), Янис Мозер (2), Клейтон Келлер, Шейн Гостисбер и Эндрю Лэдд.

Успешные попытки в серии буллитов на счету Гертла и Кутюра.

Барабанов к шайбе прибавил результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 7
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Барабанов (Кутюр, Майер) – 02:46' (5x5)   1:1 Круз (Кессел) – 05:36' (5x5)   2:1 Бонино (Ньето, Кольяно) – 11:22' (5x5)   2:2 Мозер (Круз) – 17:40' (5x5)   3:2 Шимек (Хальбгевакс, Власик) – 25:27' (5x5)   4:2 Вьель (Гаджович, Педерсон) – 25:34' (5x5)   4:3 Келлер (Кессел, Ларссон) – 27:48' (5x5)   5:3 Майер – 34:13' (5x5)   5:4 Мозер (Ларссон, Эрикссон) – 39:37' (5x4)   6:4 Гертл (Грегор) – 41:44' (5x5)   6:5 Круз (Мэйо, Кессел) – 47:35' (5x5)   7:5 Кутюр (Барабанов, Карлссон) – 53:00' (5x5)   7:6 Гостисбер (Кессел, Ларссон) – 56:51' (5x5)   7:7 Лэдд (Круз, Гостисбер) – 58:31' (6x4)   8:7 Кутюр – 65:00' (ПБ)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) уверенно обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:3.

В составе «рыцарей» голы забили Райлли Смит, Киган Колесар, Джонатан Маршессо (2), Чандлер Стивенсон и Маттиас Янмарк. За «королей» забрасывали Адриан Кемпе, Тревор Мур и Алекс Иафалло.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Маршессо, Теодор) – 09:53' (5x4)   0:2 Колесар (Хаттон, Каррье) – 10:19' (5x5)   1:2 Кемпе (Даути, Копитар) – 10:32' (5x5)   1:3 Маршессо (Карлссон, Смит) – 11:09' (5x5)   1:4 Стивенсон (Руа) – 21:21' (5x4)   1:5 Янмарк (Уайтклауд, Стивенсон) – 22:47' (5x5)   2:5 Мур (Рой) – 35:30' (4x5)   2:6 Маршессо – 41:55' (5x5)   3:6 Иафалло (Дурзи, Кемпе) – 45:50' (5x5)
Турнирная таблица НХЛ
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