«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Аризону» в матче-триллере с 15 голами

На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в городе Сан-Хосе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризону Койотс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 8:7 (2:0).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Барабанов, Ник Бонино, Радим Шимек, Джеффри Вьель, Тимо Майер, Томаш Гертл и Логан Кутюр. За «Аризону» забили Лоусон Круз (2), Янис Мозер (2), Клейтон Келлер, Шейн Гостисбер и Эндрю Лэдд.

Успешные попытки в серии буллитов на счету Гертла и Кутюра.

Барабанов к шайбе прибавил результативную передачу.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) уверенно обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:3.

В составе «рыцарей» голы забили Райлли Смит, Киган Колесар, Джонатан Маршессо (2), Чандлер Стивенсон и Маттиас Янмарк. За «королей» забрасывали Адриан Кемпе, Тревор Мур и Алекс Иафалло.