Бедард вышел на второе место в истории МЧМ по голам среди игроков до 17 лет

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады. Финальный счёт в матче — 11:2 в пользу сборной Канады.

Нападающему победителей Коннору Бедарду удалось оформить покер. Он стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось забросить сразу четыре шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

Главный фаворит драфта НХЛ — 2023 вышел на второе место в истории МЧМ по голам среди игроков до 17 лет, повторив результат Эрика Линдроса (оба — по четыре гола). В этой возрастной категории рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого восемь шайб.