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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 декабря, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

После возобновления турнира было сыграно три встречи. В первой из них «Тампа-Бэй Лайтнинг» спаслась за 20 секунд до конца третьего периода и в овертайме сломила сопротивление «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Вейдемо (Пеццетта, Пакетт) – 10:46' (5x5)   1:1 Пойнт (Жозеф, Хедман) – 11:38' (5x5)   2:1 Пойнт (Киллорн) – 14:10' (5x5)   2:2 Арве-Пинар (Нику, Шюнеман) – 22:05' (5x5)   3:2 Колтон (Стэмкос, Перри) – 28:11' (5x5)   3:3 Клаг (Кофилд, Пилинг) – 46:11' (5x5)   3:4 Савар – 53:09' (5x5)   4:4 Перри (Киллорн, Пойнт) – 59:40' (6x5)   5:4 Палат (Хедман) – 60:36' (3x3)

«Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл «Лос-Анджелес Кингз», а Анже Копитар превзошёл достижение легендарного Уэйна Гретцки.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Маршессо, Теодор) – 09:53' (5x4)   0:2 Колесар (Хаттон, Каррье) – 10:19' (5x5)   1:2 Кемпе (Даути, Копитар) – 10:32' (5x5)   1:3 Маршессо (Карлссон, Смит) – 11:09' (5x5)   1:4 Стивенсон (Руа) – 21:21' (5x4)   1:5 Янмарк (Уайтклауд, Стивенсон) – 22:47' (5x5)   2:5 Мур (Рой) – 35:30' (4x5)   2:6 Маршессо – 41:55' (5x5)   3:6 Иафалло (Дурзи, Кемпе) – 45:50' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» и «Аризона Койотс» устроили матч-триллер, на двоих забросив 15 шайб. «Койоты» трижды отыгрывались в ходе встречи, однако всё равно уступили «акулам» в серии буллитов.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 7
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Барабанов (Кутюр, Майер) – 02:46' (5x5)   1:1 Круз (Кессел) – 05:36' (5x5)   2:1 Бонино (Ньето, Кольяно) – 11:22' (5x5)   2:2 Мозер (Круз) – 17:40' (5x5)   3:2 Шимек (Хальбгевакс, Власик) – 25:27' (5x5)   4:2 Вьель (Гаджович, Педерсон) – 25:34' (5x5)   4:3 Келлер (Кессел, Ларссон) – 27:48' (5x5)   5:3 Майер – 34:13' (5x5)   5:4 Мозер (Ларссон, Эрикссон) – 39:37' (5x4)   6:4 Гертл (Грегор) – 41:44' (5x5)   6:5 Круз (Мэйо, Кессел) – 47:35' (5x5)   7:5 Кутюр (Барабанов, Карлссон) – 53:00' (5x5)   7:6 Гостисбер (Кессел, Ларссон) – 56:51' (5x5)   7:7 Лэдд (Круз, Гостисбер) – 58:31' (6x4)   8:7 Кутюр – 65:00' (ПБ)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место сохранила «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 46 очков после 31 матча. На второй позиции расположилась «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 балла после 29 встреч. «Вашингтон Кэпиталз» занимает третью строчку с 43 очками после 30 матчей.

На Западе на первое место вышел «Вегас Голден Найтс». У «золотых рыцарей» 42 балла после 33 встреч. На вторую строчку опустилась «Миннесота Уайлд», имеющая в своём активе 40 очков в 30 матчах. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», «утки» набрали 40 баллов после 32 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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