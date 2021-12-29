Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 декабря, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

После возобновления турнира было сыграно три встречи. В первой из них «Тампа-Бэй Лайтнинг» спаслась за 20 секунд до конца третьего периода и в овертайме сломила сопротивление «Монреаль Канадиенс».

«Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл «Лос-Анджелес Кингз», а Анже Копитар превзошёл достижение легендарного Уэйна Гретцки.

«Сан-Хосе Шаркс» и «Аризона Койотс» устроили матч-триллер, на двоих забросив 15 шайб. «Койоты» трижды отыгрывались в ходе встречи, однако всё равно уступили «акулам» в серии буллитов.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место сохранила «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 46 очков после 31 матча. На второй позиции расположилась «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 балла после 29 встреч. «Вашингтон Кэпиталз» занимает третью строчку с 43 очками после 30 матчей.



На Западе на первое место вышел «Вегас Голден Найтс». У «золотых рыцарей» 42 балла после 33 встреч. На вторую строчку опустилась «Миннесота Уайлд», имеющая в своём активе 40 очков в 30 матчах. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», «утки» набрали 40 баллов после 32 встреч.