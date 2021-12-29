Российский форвард «Сан-Хосе» Барабанов стал третьей звездой матча-триллера с «Аризоной»
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На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в городе Сан-Хосе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризону Койотс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 8:7 (2:0).
Третьей звездой встречи был признан российский нападающий «акул» Александр Барабанов. На счету форварда «Сан-Хосе» два очка: первый гол в матче и результативная передача.
Отметим, что первой звездой стал игрок «Аризоны» Лоусон Круз, набравший четыре очка: он забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач. Второй звездой был признан Логан Кутюр, записавший в свой актив 2 (1+1) очка, а также реализовавший попытку в серии послематчевых бросков.
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