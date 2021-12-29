«Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером клуба в текущем сезоне Хохлачёвым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Александром Хохлачёвым, сообщается на официальном сайте москвичей.
Соглашение с 28-летним игроком и двукратным обладателем Кубка Гагарина подписано на два сезона — до 30 апреля 2024 года.
«Александр Хохлачёв — один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний «Спартак». Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра, и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!» — приводит слова спортивного директора «Спартака» Романа Беляева официальный сайт красно-белых.
Напомним, в составе красно-белых Хохлачёв провёл 247 матчей, набрав 165 (69+96) очков, являясь одним из лучших бомбардиров клуба в КХЛ. В нынешнем сезоне на счету игрока — 32 (14+18) очка в 43 матчах.
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