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«Наслаждение». Мухамадуллин рассказал о работе с тренерским штабом молодёжной сборной

«Наслаждение». Мухамадуллин рассказал о работе с тренерским штабом молодёжной сборной
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Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом команды на молодёжном чемпионате мира 2022 года. Наставником национальной команды является Сергей Зубов, тренером-консультантом — Олег Знарок.

«Наслаждение работать с таким тренерским штабом, и это удача для нас. Мы счастливы с ними поработать, перенять такой опыт. К любому тренеру можно подойти, никто не откажет, и все их советы ценны, их стоит учитывать. Ещё раз скажу, что это ценный опыт для нас — работать с такими опытными тренерами и великими игроками в прошлом», — приводит слова Мухамадуллина ТАСС.

Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

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