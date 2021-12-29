Президент КХЛ прокомментировал перенос Недели звёзд КХЛ — 2022 на 2023 год

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал перенос Недели Звёзд КХЛ — 2022 на 2023 год.

«Мы с большой грустью объявляем о переносе Недели Звёзд хоккея на следующий год. Для лиги это было непростое, тяжёлое решение — к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнёры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звёздная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жёсткий «пузырь» после прилёта, что противоречит духу мероприятия.

Отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую подготовку к мероприятию. В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 — приоритет лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению.

Искренне надеюсь, что болельщики с понимаем отнесутся к данному решению, мы через год встретимся в Челябинске", — сказал Морозов.