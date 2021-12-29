Президент ИИХФ — об отмене женского МЧМ: это не гендерная проблема, это коронавирус

Президент ИИХФ Люк Тардиф ответил на критику, прозвучавшую в адрес международной федерации после отмены женского молодёжного чемпионата мира на фоне проведения мужского.



«Это не гендерная проблема, это проблема коронавируса. Я бы, в свою очередь, спросил, справедливо ли было бы откладывать турниры в высших дивизионах и просто отменять — в низших? Эти отмены коснулись шести турниров, а не только одного, в том числе двух мужских турниров до 20 лет — на этот неудобный факт критики предпочитают закрыть глаза. В обычное время мы ничего не отменяем. Но сейчас мы сражаемся с обстоятельствами, которые нам неподвластны, и, честно говоря, мы должны думать и о будущем.



Есть ли экономический стимул проводить мужской ЧМ и МЧМ каждый год, несмотря ни на что? Безусловно. Но люди считают, что мы предпочитаем мужской хоккей женскому, что совершенно неверно. Дело в том, что доход, полученный от этих двух турниров, позволяет нашей федерации выживать и поддерживать проведение всех других чемпионатов. И если мне нужно приложить все усилия для проведения конкретного турнира, чтобы обеспечить выживание других, то это моя обязанность как президента ИИХФ.



ИИХФ проводит женские ЧМ с 1990 года, она сыграла важную роль во включении женского хоккея в олимпийскую программу в 1992 году. Наша приверженность женскому хоккею давняя, легитимная и существенная. Я и новый совет ИИХФ верим в женский хоккей, мы стремимся инвестировать в него сейчас и в будущем. Мы сочувствуем игрокам и болельщикам. С нетерпением ждём возможности вернуться к полноценной программе чемпионатов», — приводит слова Тардифа официальный сайт ИИХФ.

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