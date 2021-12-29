В Беларуси вратарь перевернул ворота перед броском соперника. Гол засчитали
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В матче регулярного чемпионата Беларуси между «Лидой» и «Брестом» произошёл забавный инцидент.
Игроки «Лиды» убегали «два в ноль», но вратарь «Бреста» Иван Поляков подготовился к моменту и уронил ворота, однако шайба всё равно попала в них. Арбитры в итоге приняли решение засчитать этот гол.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Матч, проходивший в городе Лида, завершился победой «Бреста» со счётом 3:1. «Лида» занимает последнее, 12-е место в регулярном чемпионате Беларуси. Команда набрала 27 очков, одержав 11 побед (семь из них — в основное время) в 39 встречах. «Брест» расположился немногим выше — на 10-й строчке. У команды 32 очка и 13 (девять из которых — в основное время) побед после 39 матчей.
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