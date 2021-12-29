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Как завершится матч между сборными России и Словакии на МЧМ-2022?

Как завершится матч между сборными России и Словакии на МЧМ-2022?
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В ночь с 29 на 30 декабря сборная России проведёт свой третий матч на молодёжном чемпионате по хоккею. Соперником российской команды станет сборная Словакии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч между сборными России и Словакии на МЧМ-2022

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в первом матче на турнире россияне уступили сборной Швеции, а затем обыграли Швейцарию. Словакия пока очков не набрала, сначала уступив США, а затем всухую проиграв Швеции.

Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря 2021 года. Турнир продлится до 5 января 2022 года в Канаде. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.

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