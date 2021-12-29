В ночь с 29 на 30 декабря сборная России проведёт свой третий матч на молодёжном чемпионате по хоккею. Соперником российской команды станет сборная Словакии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч между сборными России и Словакии на МЧМ-2022?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в первом матче на турнире россияне уступили сборной Швеции, а затем обыграли Швейцарию. Словакия пока очков не набрала, сначала уступив США, а затем всухую проиграв Швеции.
Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря 2021 года. Турнир продлится до 5 января 2022 года в Канаде. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.
- 29 декабря 2021
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