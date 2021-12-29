Генменеджер минского «Динамо» рассказал, что клуб вёл переговоры с Морозовым и Фером

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович рассказал о трёх игроках, которые могли оказаться в минском «Динамо».



«В начале сезона мы не смогли договориться с Митчеллом. Где-то по финансам не состыковались. Поиск продолжался. Из осязаемых вариантов были контакты со СКА – Иван Морозов. А вдруг бы получилось? Статусный и талантливый игрок российской сборной. СКА отдал его в «Сочи» – это их выбор.

Плюс всплыл вариант с Фером. Статусный и опытный игрок, Грабовский с ним поиграл. Ему 36 лет, сумасшедшая игра на вбрасываниях, но его забрал «Ак Барс». Сказать, что Гудачек хуже его, нельзя — они разные игроки.

Гудачек уже в Минске. Он сможет отправиться на выездную серию», – цитирует Грабовского «Белорусский хоккей» со ссылкой на шоу «В одном звене».