«Салават» обыграл «Барыс» благодаря дублю Шмелёва

Сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На 13-й минуте Сергей Шмелёв открыл счёт после передач Николая Кулёмина и Михаила Науменкова. На 24-й минуте Линден Вей реализовал большинство и сравнял счёт – ему ассистировали Джо Морроу и Томаш Юрчо, а на 28-й в равных составах Шмелёв оформил дубль после паса Александра Кадейкина.

Таким образом, уфимцы набрали 59 очков после 44 игр и занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 42 баллами идёт на восьмой строчке в той же конференции.

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