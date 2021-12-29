Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» обыграл «Барыс» благодаря дублю Шмелёва

«Салават» обыграл «Барыс» благодаря дублю Шмелёва
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На 13-й минуте Сергей Шмелёв открыл счёт после передач Николая Кулёмина и Михаила Науменкова. На 24-й минуте Линден Вей реализовал большинство и сравнял счёт – ему ассистировали Джо Морроу и Томаш Юрчо, а на 28-й в равных составах Шмелёв оформил дубль после паса Александра Кадейкина.

Таким образом, уфимцы набрали 59 очков после 44 игр и занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 42 баллами идёт на восьмой строчке в той же конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Кулёмин, Науменков) – 12:51' (5x5)   1:1 Вей (Морроу, Юрчо) – 23:08' (5x4)   1:2 Шмелёв (Кадейкин) – 27:03' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021