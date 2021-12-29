«Салават» обыграл «Барыс» благодаря дублю Шмелёва

Сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
На 13-й минуте Сергей Шмелёв открыл счёт после передач Николая Кулёмина и Михаила Науменкова. На 24-й минуте Линден Вей реализовал большинство и сравнял счёт – ему ассистировали Джо Морроу и Томаш Юрчо, а на 28-й в равных составах Шмелёв оформил дубль после паса Александра Кадейкина.
Таким образом, уфимцы набрали 59 очков после 44 игр и занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 42 баллами идёт на восьмой строчке в той же конференции.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 29 декабря 2021
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
18:38
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:25
-
16:00
-
15:42
-
15:29
-
15:07
-
14:44
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:22
-
13:17
-
13:16
-
12:57
-
12:22
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:15
-
11:00