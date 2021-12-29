Форвард минского «Динамо» заявлен на матч с «Магниткой» запасным вратарём
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Нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев заявлен на игру регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в качестве запасного голкипера. Алексей Колосов и Сергей Большаков оказались вне состава по медицинским показаниям. Начало встречи — 29 декабря в 19:30 мск.
Напомним, что заявлять игроков после дедлайна нельзя.
В текущем сезоне Варфоломеев провёл 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.
Отметим, что один сезон Павел выступал в Магнитогорске за «Металлург». Тогда в 42 играх он набрал 16 очков (3+13).
«Динамо» после 43 игр занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков. «Металлург» лидирует на Востоке с 66 баллами после 43 встреч.
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