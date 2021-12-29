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Кадейкин набрал 30-е очко в сезоне, семь из них после Кубка Первого канала

Кадейкин набрал 30-е очко в сезоне, семь из них после Кубка Первого канала
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Сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Нападающий «Салавата» Александр Кадейкин отдал результативную передачу и набрал 30-е очко в текущем сезоне.

После Кубка Первого канала Кадейкин провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Всего у Кадейкина 11 голов и 19 передач в текущем сезоне.

По итогам матча уфимцы набрали 59 очков после 44 игр и сейчас они занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 42 баллами идёт на восьмой строчке в той же конференции.

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