Назаров: говорят, что Морозов собрался в НХЛ? Про Матч звёзд КХЛ тоже много говорили

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал решение КХЛ отменить Неделю звёзд хоккея.
«Думаю, что огромное желание Ивана Морозова играть в хоккей перекроет все недостатки, которые у него были по ходу сезона.
Говорят, что Морозов собирается уехать в Северную Америку играть в НХЛ? Про Матч звёзд КХЛ тоже много говорили, что он состоится в 2022 году в моём родном Челябинске. В итоге мероприятие перенесли на 2023 год. Так что говорить нынче нужно с оглядкой на мировую пандемию и эпидемиологическую ситуацию. Ничего нельзя загадывать заранее, поживём – увидим. На мой взгляд, принято правильно решение и в интересах лиги, и в интересах сборной России в преддверии Олимпиады. Здоровье людей превыше всего», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 29 декабря 2021
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