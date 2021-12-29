Аланов: не сказал бы, что «Нефтехимик» не топовая команда. Они сейчас борются за плей-офф

Защитник «Сибири» Егор Аланов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» и рассказал о первой заброшенной шайбе.



«Положительные эмоции. Какое-то опустошение, что наконец забил. Долго не мог этого сделать. Не получилось в основное время выиграть, но в итоге игру дожали.



Спонтанное подключение? Я с лавочки выбежал, смотрю: Олег мне передачу хорошую отдал, я забил. Так что это всё спонтанно происходит.



Такое подключение – мой стиль игры? Да, конечно. Но приходится в первую очередь думать о защите. Но если есть возможность, то, конечно, всегда с радостью я бы подключался.



Как переживал время вне состава? Как обычно. Думаю, у многих хоккеистов такие моменты есть. Надо тренироваться, верить в себя, ждать шанса и показывать.



Конечно, «Нефтехимиком» – это принципиальный соперник. Но думаю, очки надо брать в каждом матче и без разницы, какой соперник. Нам главное набрать свои очки и зайти в плей-офф как можно выше.



Игры с топ-клубами выводят команду на другой уровень уверенности? Да, конечно. Когда играешь с такими соперниками и выигрываешь у них, ты получаешь уверенность и, конечно, это хороший опыт для команды, и мы растём все вместе.



Если бы в основное выиграли, было бы лучшее завершение года. А так, в плане хоккея, в плане команды – для меня хорошее завершение года.



Могли ли быть проблемы с «Нефтехимиком» после топовых команд? Я бы не сказал, что «Нефтехимик» не топовая. Они сейчас борются за плей-офф и выиграли четыре или три подряд на выезде. Так что нам без разницы было. Тем более, игра перед Новым годом. Хочется в Новый год с хорошими настроением. Так что я думаю, это было важно для нас. За счёт чего получилось перевернуть игру? Выстояли меньшинство и реализовали свои моменты», – передаёт слова Аланова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.