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Матч Финляндия — Чехия на МЧМ может не состояться из-за коронавируса

Матч Финляндия — Чехия на МЧМ может не состояться из-за коронавируса
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Матч молодёжного чемпионата мира – 2022 между Финляндией и Чехией, который запланирован на 29 декабря в 22:00, может не состояться.

«По слухам, в сегодняшней игре Финляндия – Чехия может быть проблема с коронавирусом. Я считаю, что проблема с чешской стороной», – написал журналист Кори Пронман в «Твиттере».

Напомним, ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года был отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1 из-за двух заболевших игроков.

Сборный Финляндии и Чехии выступают в группе A с командами Канады, Германии и Австрии. На данный момент все команды провели по две встречи – финны и канадцы одержали по две победы, немцы выиграли один матч в овертайме у чехов, австрийцы проиграли обе встречи.

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