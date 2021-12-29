Матч Финляндия — Чехия на МЧМ может не состояться из-за коронавируса

Матч молодёжного чемпионата мира – 2022 между Финляндией и Чехией, который запланирован на 29 декабря в 22:00, может не состояться.
«По слухам, в сегодняшней игре Финляндия – Чехия может быть проблема с коронавирусом. Я считаю, что проблема с чешской стороной», – написал журналист Кори Пронман в «Твиттере».
Напомним, ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года был отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 0:1 из-за двух заболевших игроков.
Сборный Финляндии и Чехии выступают в группе A с командами Канады, Германии и Австрии. На данный момент все команды провели по две встречи – финны и канадцы одержали по две победы, немцы выиграли один матч в овертайме у чехов, австрийцы проиграли обе встречи.
- 29 декабря 2021
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